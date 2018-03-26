Soma'daki maden faciası davası - MANİSA Haberi

- Akhisar ağır ceza mahkemesi duruşma salonunun önünde toplananlar - Detay - Manisa 'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Olayda yaşamını yitiren madencilerin yakınları, duruşma öncesinde yürüyüş yaptı - Duruşma savcısı Süleyman Topan, esasa ilişkin mütealasını açıkladıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.Yoklamayla başlanan duruşmada ilk olarak Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, duruşma öncesi kendilerine gelen belgeler hakkında bilgi verdi. Pehlivanoğlu, bu sırada aldıkları önemli kararı da açıkladı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yaklaşık 14 ay önce, olayın FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerince sabotaj olarak gerçekleştirilmiş olabileceğine yönelik suç duyurusunda bulunmuştu. Konuyla ilgili Manisa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılması üzerine duruşma savcısı bu gelişmeyi gerekçe gösterip, mütalaasını açıklamadı. Duruşma öncesinde soruşturma dosyasını savcılıktan isteyip, inceleyen mahkeme heyeti, 'Var olan delillerin daha önce sunulan ve reddedilen bilgilerden ibaret olduğu' gerekçesiyle iddiaları kabul etmeyip, yargılamaya devam kararı aldı.Duruşmada söz alan mağdur ailelerin avukatları da sabotaj ihtimali yönündeki suç duyurusunun, asıl davayı sabote ettiğini, yargılamanın 14 ay uzamasına neden olduğunu, bir an önce savcılığın esas hakkındaki mütalaasını verdikten sonra mahkeme heyetinin de kararını açıklamasını beklediklerini dile getirdi. Avukatlar, ayrıca sanıkların serbest kalabilmek için de 5 yıllık tutukluluk süresine ulaşmak istediklerini, uzatma çabalarının bundan kaynaklandığını ileri sürdü.Duruşma savcısı Süleyman Topan, esasa ilişkin mütealısını açıkladı. Sanıklara yönelik suçlamalarda bulunan savcı mütealasının sonunda ise, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Soma kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yiğit, Hayri Kebapçılar, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik ile İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca Alp Gürkan ile Mustafa Yiğit'in de tutuklanmasını talep etti. 33 sanık hakkında beraat kararı isteyen savcı, aralarında Ertan Ersoy, Hilmi Kazık, Mehmet Ali Günay Çelik ve Yasin Kurnaz 11 sanık hakkında ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma", suçundan ceza istedi.Mahkeme başkanı, duruşmaya öğle arası verdi. - Mahkeme önünde açıklamaBu arada, faciada hayatını kaybeden madencilerin aileleri, avukatlar ve bazı siyasi parti temsilcileri, dava öncesinde, Akhisar İstasyonu'ndan mahkeme salonuna kadar yürüdü. Kalabalık, ellerinde şehit madencilerin isimlerinin yazılı olduğu "Unutmadık, unutturmayacağız" pankartı taşırken sloganlar attı. Yürüyüşe CHP'li milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Zeynep Altıok, Musa Çam ile HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de ailelere destek verdi. - Olay Manisa 'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.Açılan davada, tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.Davanın 19. duruşmasında tutuklu bulunan 6 sanıktan emniyet teknikeri ve vardiya amiri olarak görev yapan Mehmet Ali Günay Çelik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.