Soma'daki maden faciası davası - MANİSA

: - Duruşma salonundan çıkan madenci yakınlarından görüntülerSoma'daki maden faciası davası - Manisa 'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davanın görülmesine devam edildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın 23. duruşması görüldü. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve teknik nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.Savunma yapan sanıklar, beraatlerine karar verilmesini istedi. Bu sırada bazı madenci aileleri ise sanıklara tepki gösterdi.Slayt gösterisi eşliğinde 480 sayfalık savunma yapan Ersoy, yaklaşık 3 yıldır devam eden davada olayın nasıl yaşandığının belirlenemediğini ve halen de neden yargılandıklarını bilmediklerini söyledi.
Tutuksuz sanıkların da savunmalarını tamamlamasından sonra tutuklu sanıklardan Can Gürkan tekrar savunma yaptı. Gürkan, "gerçek anlamda yargılandıklarını" hissetmediklerini belirtti. Çok büyük bir dava kapsamında yargılandıklarını ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:"İlk bilirkişi heyetini dinlemek istedik. Reddedildi. Bilirkişileri dinlemek böyle teknik bir davada haktır hatta şarttır. İkinci bilirkişi raporu ise metan tespitinde bulundu. Sonra bundan geri adım attılar. Bilirkişilerin dinlenememesi, hak ihlalidir. Reddedildi, çünkü bilirkişiler gelseydi sorularımıza cevap veremeyeceklerdi. Rapor zarar görmesin diye reddedildi. Geri dönüp baktığımız zaman, 'Bu, gerçeğin ortaya çıkması için yapılan bir yargılama' diyemiyoruz.Dosyada her şey açık gibi duruyor, ancak derinlemesine baktığınız zaman çelişkilerle dolu. Delil olmadan suçlamalar vardı. Ben şirketimde bir gün gelir de bu işe devam edersem teknik işlere yine karışmayacağım. Ben patron olarak teknolojiyi getirmeye çalıştım. Soma'da teknoloji adımını ilk atan biziz."Zamanın gerçekleri ortaya çıkaracağına inandığını ifade eden Gürkan, "Ben hep ithamlarla suçlandım. Delilsiz ithamlarla yargılandım. 4 yıldır yargılandığım hukuk değildi. Ben hukukun tecelli edeceğine inanıyorum" şeklinde savunma yaptı.Can Gürkan'ın savunmasının ardından ise sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarına geçildi.Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi. - Olay Manisa 'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.Açılan davada, tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.Davanın 19. duruşmasında tutuklu bulunan 6 sanıktan emniyet teknikeri ve vardiya amiri olarak görev yapan Mehmet Ali Günay Çelik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.