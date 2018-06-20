Soma'daki maden faciası davası - MANİSA

- Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya mağdurların yakınlarının katılması ve detay - Manisa 'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davanın 22. duruşmasında tutuklu sanık işletme müdürü Akın Çelik savunma yaptıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın 22. duruşmasının görülmesine devam edildi.Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, genel müdür Ramazan Doğru, işletme müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı ve teknik nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.230 sayfalık slayt eşliğinde savunma yapan Çelik, yangın ihtimalini öngöremediğini söyledi.
Bazı tedbirlerin alındığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:"Bu işin böyle olabileceğini düşünemedik. Ben halen ne olduğunu bilmiyorum. Birçoğumuz öngöremedik. Halen de öngörebilmiş değiliz. Metan, çamur yanması veya başka bir şey olması ihtimalı olan bir yer değil. Öyle bir noktaki bunu çözebilmiş değiliz. B panosu metan riski olmayan bir bölge. Bu kömür yangını riski veya kömür posası riski her ölçüm bölgesinde olabilecek risktir."Bunun üzerine mahkeme başkanı, Çelik'e, "Yer altında maden ocağında her yerinde ve her an yangın meydana gelme ihtimali var. 'Burada yangın çıkmaz' diye bir kabul mümkün müdür. Yer altında maden ocağında en büyük risk yangındır. Zonguldak'ta banttan çıkan yangın var. Literatürde yangın çıkma var ama 'burada bir yangını öngöremedim' diyorsunuz. Göreviniz bunu öngörmek değil mi." diye sordu.Çelik ise çıkan yangını öngöremediğini tekrarladı.Ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. - Olay Manisa 'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.Açılan davada, tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.Davanın 19. duruşmasında tutuklu bulunan 6 sanıktan emniyet teknikeri ve vardiya amiri olarak görev yapan Mehmet Ali Günay Çelik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.