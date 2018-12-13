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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı (4) - MANİSA

Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı (4) - MANİSA

- Soma ilçesinde kömür madeninde tavanın çökmesi - Manisa Valisi Ahmet Deniz'in konuşması - Yaralı madencilerin ambulanslarla hastaneye getirilmesiSoma'da kömür madenindeki göçük - Manisa Valisi Ahmet Deniz:"Arkadaşlarımız 3 madencimizi az önce aldılar, sağlıkları gayet iyi. Ben de kendileriyle telefonla görüştüm. Onları bekliyoruz herhangi bir sıkıntıları yok"MANİSA (AA) - Manisa Valisi Ahmet Deniz, Soma'daki maden işletmesinde yaşanan göçükte mahsur kalan 3 işçinin kurtarılarak hastaneye getirildiğini ve sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Kazanın ardından yaralıların sevk edildiği Soma Devlet Hastanesine gelerek hastane yetkililerinden bilgi alan Deniz, gazetecilere açıklama yaptı.Deniz, ocakta mahsur kalan 3 işçinin kurtarıldığını belirterek, "Arkadaşlarımız 3 madencimizi az önce aldılar, sağlıkları gayet iyi. Ben de kendileriyle telefonla görüştüm. Onları bekliyoruz herhangi bir sıkıntıları yok." dedi.
Göçüğün "Islak kömür kayması" olarak tabir edilen bir nedenden kaynakladığını dile getiren Deniz, şu değerlendirmede bulundu:"Çalışma sırasında kömürde ıslaklıkla göçük meydana geliyor. O sırada 3 madencimiz mahsur kalıyor. Onları kurtarmaya giden 4 madencimiz de göçüğe maruz kaldılar. Onlar ilk etapta hastaneye getirildi, 3'ü zaten taburcu edildi. Birinin ayağında zedelenme var, o hastanemizde tedavi görüyor. Diğer mahsur kalan 3 madencimizi bekliyoruz, herhangi bir sıkıntıları yok geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.Öte yandan kazayı haber alan madenci yakınları, Soma Devlet Hastanesine geldi. Madenciler Veysel Karaduman, Halil İbrahim Yıldız, Fırat Özdemir'in Soma Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.Eşinden haber alamadığını belirten bir madenci yakını da "Kaza nasıl olmuş bir bilgim yok. Yaralanan kişi benim eşim. Bu firmada uzun süredir çalışıyordu. Saat 2'de evden işe gitmek için çıktı ama mesaisi 3'te başlıyordu. Bu saatte işe başlayan madencilere 'paşa vardiyası' derler. Bana da komşum söyledi ondan haber aldım." dedi.

Hastane Geçmiş Olsun Kömür Madeni 

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