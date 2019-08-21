Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Soma'da işçilerin 'tazminat' eylemi - MANİSA

Soma'da işçilerin 'tazminat' eylemi - MANİSA

Soma'da işçilerin "tazminat" eylemi - MANİSA - Soma'da işçilerin "tazminat" eylemi - Bağımsız Maden - İş Sendikası'nın eyleminden detaylarSoma'da işçilerin "tazminat" eylemi - Bağımsız Maden - İş Sendikası, işten çıkarılıp tazminatlarını alamadığı öne sürülen işçiler için yürüyüş yaptıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Soma ilçesinde Bağımsız Maden - İş Sendikası, işlerinden çıkarılıp tazminatlarını alamadıkları iddia edilen 3 bin 500 maden işçisi için yürüyüş düzenledi.
Soma Cengiz Topel Meydanı'nda toplanan maden işçileri ellerindeki döviz ve pankartlarla Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessese Müdürlüğü binasına sloganlar eşliğinde yürüdü.Yürüyüşe Soma merkezli Bağımsız Maden - İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve işçilerle CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy da katıldı.
Yürüyüş sonunda Bakırlıoğlu, Çetin ve iki işçi temsilcisi, ELİ Müdür Vekili İsmail Ceran ile görüşerek işçilerin taleplerini bildirdi.Görüşmenin ardından işçi temsilcileri, taleplerinin TKİ Genel Müdürlüğüne iletileceği bilgisini işçilere aktardı.İşçi temsilcisi Abdullah Yavuz, yürüyüş ve görüşmeden sonra yaptığı basın açıklamasında emeklilik ve tazminat haklarının gasbedildiğini savunarak, "Hakkı gasp edilen son işçi kardeşimizin tüm hakkı banka hesabına yatmadan bu yoldan dönmeyeceğiz." dedi.
Açıklamanın ardından maden işçileri dağıldı.

Opel Banka Hesabı Basın Açıklaması Maden İşçisi Emeklilik 

İlgili Foto Galeriler
İşte Manisa Soma'daki Yaşam Odalarıİşte Manisa Soma'daki Yaşam Odaları
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı