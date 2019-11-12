Soma'da 20 bin fidan toprakla buluştu - MANİSA

- "11 milyon ağaç: Bugün fidan yarın nefes" etkinliğinden görüntüler - Manisa Soma'da fidan dikimi görüntüleri - Ak Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın fidan dikim görüntüleri MANİSA - Manisa ’nın Soma ilçesi, 20 bin fidan ile ‘geleceğe nefes’ oldu.Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “11 milyon fidan dikimi” etkinliği kapsamında, Soma’da 20 bin fidan toprakla buluştu.Fidan dikim etkinliği, Soma Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan Büyükışıklar Mahallesi Kıran mevkiindeki 120 dönümlük arazide gerçekleşti. Etkinliğe katılanlar Orman İşletme memurları nezaretinde fidanları toprağa diktiler.Soma Orman İşletme Şefi Ufuk Aydemir yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Nefes ol’, ‘Bugün fidan yarın nefes ol’ sloganı ile 28 Ekim’de duyurduğu 11 milyon ağaç dikim kampanyası kapsamında, Soma’da 20 bin kızılçam ağaç fidanının toprakla buluştuğunu söyledi.
Yağmura rağmen Somalılar’ın yoğun ilgi gösterdiği Fidan dikimi etkinliğine Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Manisa Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, protokol üyeleri, siyasi partiler, Soma Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Soma Huzur Evi sakinleri, öğrenciler katıldılar.Etkinliğe katılanlara Soma Belediyesi tarafında yemek ikram edildi.
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