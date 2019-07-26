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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Soluk borusuna süt kaçan bebek hayatını kaybetti Haberi

Soluk borusuna süt kaçan bebek hayatını kaybetti Haberi

Soluk borusuna süt kaçan bebek hayatını kaybetti

İlk Müdahale Bebek Cenaze Efes Sağlık Ekipleri 

-Adli Tıp Kurumundan görüntüler
-Cenaze aracından detaylar
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde annesinin emzirdiği esnada soluk borusuna süt kaçan 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Damlacık Mahallesi'nde yaşandı. 3 aylık Reyhan Yeloğlu'nu emziren anne Meryem Yeloğlu, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, bebeğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Reyhan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (SÖ-SD-
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