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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Solucan gübresiyle lavanta ürettiler - SİVAS Haberi

Solucan gübresiyle lavanta ürettiler - SİVAS Haberi

- Solucan Gübresi Tesisi'nindeki solucan gübresi - Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar ile röportaj - Doç. Dr. Tutar'ın lavanta tarlasını gezmesiSolucan gübresiyle lavanta ürettilerSİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde solucan gübresi kullanılarak lavanta üretildi.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kimyasal gübrenin yerini alması ve kozmetik alanında da kullanılabilmesi için AR - GE çalışmaları tamamlanan Solucan Gübresi Tesisi'nin kurulmasıyla solucan gübresiyle lavanta üretimi gerçekleştirildi.
Üretilen solucan gübresinin lavantalar üzerinde etkisi hakkında açıklama yapan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, "Geçtiğimiz mayıs ayında Isparta'dan 2 bin 400 adet kokulu lavanta fidesi getirdik. Bunları toprakla buluşturduk. Amacımız solucan gübresi kullanarak organik lavanta çiçeği ve lavanta yağı üretmek." ifadelerini kullandı.Tutar, şu bilgileri verdi:"Lavanta, kozmetik, tıp ve endüstriyel alanda kullanılan çok önemli bir bitkidir. Solucan gübresini lavantada kullanarak elde edilen yağ ekonomiye kazandırılacak. Tesisimizin hemen yanında yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 400 fideyle başlamış olduğumuz lavanta üretimine gelecek yıl diktiğimiz lavantalardan almış olduğumuz çiçeklerle devam edeceğiz. Bu şekilde hem ekonomik anlamda tasarruf sağlanacak hem de israfın önüne geçmiş olacağız. Görsel olarak üniversitemize renk katabilecek bir çalışma olacağı düşüncesindeyiz."

Solucan Gübresi Kimyasal Gübre Sparta Kimya Gübre 

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