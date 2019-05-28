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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki imzası dünya literatüründe - EDİRNE

SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki imzası dünya literatüründe - EDİRNE

- Söyleşiden görüntülerSOLOTÜRK'ün gökyüzündeki imzası dünya literatüründe - Yaptıkları gösterilerle izleyenleri kendilerine hayran bırakan SOLOTÜRK ekibinin üyeleri öğrencilerle söyleşide bir araya geldi - Hava Piyade Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer: - (SOLOTÜRK Tonosu) Bu hareketi sadece bizim ekibimiz yapabiliyor. Diğer ülkelerin pilotları uçağı sadece döndürürken bizim pilotlarımız uçağı hem döndürüyor hem de kendi eksenleri etrafında dönüyor"EDİRNE (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu F - 16 savaş uçaklarının modern ve yüksek performansı ile kabiliyetlerini sunmak amacıyla gösteriler yapan SOLOTÜRK ekibi, Trakya Üniversitesinde (TÜ) gerçekleşen söyleşide öğrencilerle buluştu.TÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide Hava Piyade Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer, SOLOTÜRK'ün, yaptığı gösterilerle yurt içi ve dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Ekibin 13 kişiden oluştuğunu belirten Yüzbaşı Biçer, "SOLOTÜRK, ülkemizin sahip olduğu kıt kaynakları en etkin şekilde nasıl kullandığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne denli caydırıcı olduğunu, pilotlarımızın ülkemizin bekası için gözün göremediği, kulağın duyamadığı yerlerde neleri başarabildiğini, bu ülkenin hizmetinde olduğunu estetik bir biçimde sergileyen gösteri ekibidir." dedi.
Ekibin kullandığı uçağın birçok ödül aldığını ve tasarımıyla ilgi çektiğini anlatan Biçer, SOLOTÜRK'ün gösterilerinde 4 hareket yaptığını ifade etti.
Bu hareketlerden "SOLOTÜRK Tonosu"nun dünya literatürüne bu adla girdiğini vurgulayan Biçer, "Bu hareketi sadece bizim ekibimiz yapabiliyor. Diğer ülkelerin pilotları uçağı sadece döndürürken bizim pilotlarımız uçağı hem döndürüyor hem de kendi eksenleri etrafında dönüyor. Bu hareketin dışında 'Kalkışta Ters Tırmanış', 'Art Arda İniş Takım Tonusu' ve 'Yavaş Uçuş' hareketlerini gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu hareketler izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor." diye konuştu.

Gökyüzü Estetik Göreme Kabiliyet Öğrenciler 

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