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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
SoloTürk'ten Kırklareli'de özel gösteri Video

SoloTürk'ten Kırklareli'de özel gösteri Video

solotürk gösterisinden görüntü

Yarış Uçuş Gösterisi 

-detaylar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli Üniversitesi kuruluşunun 12. yıl dönümüne özel Türk Hava Komutanlığı akrobasi timi SoloTürk özel uçuş gösterisi yaptı. Kayalı Kampüsünde saat 16.00'da toplanan vatandaşlar, Türk Hava Komutanlığı akrobasi timi SoloTürk'ü büyük ilgi ile izledi. Vatandaşların büyük ilgi ile izlediği SoloTürk gösterisi yaklaşık olarak otuz dakika sürdü. KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin 12. yıl dönümü kapsamında Türk Hava Komutanlığı akrobasi timi SoloTürk özel uçuş sergiledi. 12. yılımızı büyük bir coşku ile kutladık. Üniversitemiz her geçen gün daha çok gelişerek dünya üniversiteleri ile yarıştayız" dedi.

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