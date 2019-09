SOLOTÜRK hem gösteri yapıp, hem de savaşabiliyor

-Pilot kaskları detay

( BALIKESİR -ÖZEL)- Dosta gurur, düşmana korku salan SOLOTÜRK BALIKESİR



- F-16 savaş uçağı ile dünyada gösteri yapan ender ekiplerden biri olan SOLOTÜRK, gerektiğinde yurt savunmasında da görev alıyor.Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce gösteriye imza atan Türk Hava Kuvvetlerinin 2011 yılında bu yana gökyüzündeki parlayan yıldızı SOLOTÜRK, dosta gurur, düşmana korku salmaya devam ediyor. Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan F-16 Savaşan Şahin uçaklarından seçilen SOLOTÜRK özel boyası ve duman kitleri ile gökyüzünde seyri doyumsuz bir gösteri sunarken, ihtiyaç halinde hemen silahlarını kuşanıp vatan savunmasındaki yerini alabiliyor.Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde İhlas Haber Ajansı’nın sorularını cevaplayan SOLOTÜRK Pilotu Yüzbaşı Erhan Günar, “SOLOTÜRK ilk gösterisini 15 Nisan 2011 yılında dönemin komuta heyeti ile beraber Akıncı üssü, şu anki adıyla Mürted’de, oradaki lansman uçuşuyla birlikte yaptı” dedi.

Yüzbaşı Günar SOLOTÜRK’ün diğer F-16 uçaklarından bir farkı olmadığını ifade ederek, “SOLOTÜRK F 16 Block 30 uçağı diğer uçaklardan herhangi bir farkı yok. Savaşta kullanılabilecek bir F-16 uçağı. Sadece gösteri sırasında biz kanat uçlarına smothviner dediğimiz duman üreteçlerini takıyoruz. Bu sayede gösterinin görselliğini daha da yukarı taşımayı sağlıyoruz" dedi.

SOLOTÜRK Pilotu Yüzbaşı Erhan Günar, SOLOTÜRK gösterileri hakkında bilgi verdi. Yüzbaşı Günar, “SOLOTÜRK bu zamana kadar yaklaşık 150’nin üzerinde gösteri yaptı yurt içinde ve yurt dışında. Bunun yaklaşık 50-55 tanesi yurt dışında yapıldı" diye konuştu.

SOLOTÜRK’ün özel bir boya dizaynına sahip olduğunu ifade eden SOLOTÜRK Pilotu Yüzbaşı Serdar Doğan ise, “SOLOTÜRK uçağının üzerindeki her motifin aslında bir anlamı var. Üzerindeki kartal Anadolu Kartalı olarak nitelendirdiğimiz, topraklarımızda yetişen, bu ülkeyi simgeleyen havacılığın bir sembolüdür. Bir diğeri, uçağın üst kısmında gördüğünüz yıldız ise 21 parçadan oluşmuş kartalın ucuna denk gelen bir yıldız. 21. yüzyılda dünyanın lideri ve parlayan yıldızı olacağımızı simgeleyen bir işarettir. Bayrağımız da uçağımızın çeşitli yerlerinde ve Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası süslemektedir” dedi.

Türk Hava Kuvvetlerinde görev yapan bütün pilotların birer SOLOTÜRK pilotu olabileceğini ifade eden SOLOTÜRK Pilotu Yüzbaşı Doğan “Şu an hava kuvvetlerinde görev yapan bütün F 16 pilotları uçağı bu şekilde kullanma kabiliyetine sahip. Biz sadece bunların arasından seçilerek 3 aylık özel bir eğitim ile bu uçağı alçak irtifada bu hareketleri yaptırmak üzerine eğitildik. Bu 3 aylık eğitimi alabildiği takdirde bütün F-16’yı uçuran Türk pilotlarımız bunları yapabilir” şeklinde konuştu.

SOLOTÜRK’ün yurt içinde ve yurt dışında gösterilerinin yanı sıra harbe her an hazır bir F 16 Savaşan Şahin olduğunu ifade eden Yüzbaşı Doğan "Şu anda uçağımız boyası hariç tamamen operasyonel bir uçaktır. Muharip olarak da boyası çıkarıldığı takdirde tekrar görev alabilir ki bundan önceki uçaklarımızı 5 yıllık görev süresinin sonucunda tekrar servise verdik muharip olarak” dedi.