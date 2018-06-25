Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- ''Solo Türk” ve “Türk Yıldızları” Azerbaycan’da İzle

- ''Solo Türk” ve “Türk Yıldızları” Azerbaycan’da İzle

Uçaklardan görüntüler

Lyon 

-Detaylar

( BAKÜ ) BAKÜ

- Türk Hava Kuvvetleri’nin iki akrobasi ekibi “Türk Yıldızları” ve “Solo Türk” Azerbaycan’a geldi. Azerbaycan ordusunun kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Türk Hava Kuvvetleri’nin iki akrobasi ekibi “Türk Yıldızları” ve “Solo Türk” Azerbaycan’a geldi. 26 Haziran günü saat 12.30’da, “Solo Türk” ve “Türk Yıldızları”na ait 2 adet F-16 ve 8 adet F-5 uçağı Bakü semalarında uçuşlar gerçekleştirecek. Töreni Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli Savunma Bakanlı Nurettin Canikli’de izleyecek. Türk Yıldızları, 17 yıl sonra tekrar Bakü'de gösteri yapacak. “Türk Yıldızları” 21 Ağustos 2001 yılında Bakü semalarında uçuşlar gerçekleştirmiş ve 1 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı izlemişti.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de GörüntülendiAdil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi
Sosyal Medyada David Beckham ÇılgınlığıSosyal Medyada David Beckham Çılgınlığı
Prens Harry Ve Markle EvlendiPrens Harry Ve Markle Evlendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı