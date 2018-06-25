- ''Solo Türk” ve “Türk Yıldızları” Azerbaycan’da

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( BAKÜ ) BAKÜ



- Türk Hava Kuvvetleri’nin iki akrobasi ekibi “Türk Yıldızları” ve “Solo Türk” Azerbaycan’a geldi. Azerbaycan ordusunun kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Türk Hava Kuvvetleri’nin iki akrobasi ekibi “Türk Yıldızları” ve “Solo Türk” Azerbaycan’a geldi. 26 Haziran günü saat 12.30’da, “Solo Türk” ve “Türk Yıldızları”na ait 2 adet F-16 ve 8 adet F-5 uçağı Bakü semalarında uçuşlar gerçekleştirecek. Töreni Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli Savunma Bakanlı Nurettin Canikli’de izleyecek. Türk Yıldızları, 17 yıl sonra tekrar Bakü'de gösteri yapacak. “Türk Yıldızları” 21 Ağustos 2001 yılında Bakü semalarında uçuşlar gerçekleştirmiş ve 1 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı izlemişti.

