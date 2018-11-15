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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Solo Türk KKTC’de nefes kesti

Solo Türk KKTC’de nefes kesti

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( GİRNE )-Solo Türk KKTC’de nefes kesti ( GİRNE )-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 35’nci yıldönümü dolayısı ile Girne’de bulunan Solo Türk gösteri ekibi nefesleri kesti. Türk Hava Kuvvetleri ‘nin hava akrobasisi ekibi Solo Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 35’nci yıldönümü dolayısı ile Girne kentinde düzenlenen programda gösteri düzenledi.
Girne Kordonboyu’nda saat 15.30’da başlayan gösteri katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı Yaklaşık 45 dakika süren gösteriyi, Cumhuriyet kutlamalarına katılan bazı yabancı diplomat ve gazeteciler de ilgiyle takip etti.

Diplomat Efes Yabancı Diplomat 

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