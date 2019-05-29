Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Solingen katliamının 26. yılı - AMASYA

Solingen katliamının 26. yılı - AMASYA

- Köy camisinde mevlit okutulması - İlçe Müftüsü Harun Yılmaz'ın duası - Kabir ziyareti - Dua edilmesi - Katliamda 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'in konuşmasıSolingen katliamının 26. yılı - Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te aşırı sağcı Neonazilerin kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi Amasya 'nın Taşova ilçesinde mezarları başında anıldı - Katliamda 5 evladını kaybeden Mevlüde Genç: - "Birbirimize, çevremize, milletimize yakın olalım. Kötülük kötü insan, iyilik ise iyi insan işidir. Birbirimizle kucaklaşalım"AMASYA (AA) - Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 26. yılında Amasya 'nın Taşova ilçesinde mezarları başında anıldı.Mercimek köyünde, katliamda ölen Genç ailesinin 5 üyesi için köy camisinde mevlit okutuldu, İlçe Müftüsü Harun Yılmaz'ın duasının ardından, aile üyeleri kabirleri ziyaret etti. - "Kötülük kötü insan, iyilik ise iyi insan işidir"Katliamda 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, evlatlarının mezarları başında dua etti.Genç, her yıl Almanya'da yapılan anmalara katıldığı için köyüne gelemediğini belirterek, şunları söyledi:"Yirmi beş yıldır çocuklarımın başında bulunamadım. Bu yıl 26. ölüm yılında ilk defa köyümde çocuklarımın yanında olmak istedim. Solingen Belediye Başkanına, 'Bana bir anne olarak bu yıl müsaade edin.' dedim onlar da müsaade ettiler. Hepimiz Allah'ın yarattığı birer kuluz ve hepimiz bir yazma altındayız. Birbirimize, çevremize, milletimize yakın olalım. Kötülük kötü insan, iyilik ise iyi insan işidir. Birbirimizle kucaklaşalım. 26 yıl önce bir ateş yandı. O ateşi görünce, 'Allah'ım gurbetteyim, kimsem yok, yardım et.' dedim. Allah imanıma bir kuvvet verdi ve tüm zorluklardan geldim."Anma programına, Genç ailesinin yanı sıra Kaymakam Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ve köy halkı katıldı.
Solingen'de 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmiş, Genç ailesinin 5 üyesi Taşova'nın Mercimek köyünde toprağa verilmişti.

Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Katliam 

İlgili Foto Galeriler
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı