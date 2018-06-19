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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Söke’de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

Söke’de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

Kazanın meydana geldiği bölge

Hastane Yolcu Otobüsü Trol 

-Devrilen otobüs
-Ekiplerin çalışmaları

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Söke ilçesinde, bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 28 kişi yaralandı. Kaza, Söke Milas karayolu Yenidoğan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul’a gitmek üzere Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nden yola çıkan Şaban Özdere idaresindeki özel bir seyahat firmasına ait 34 BM 8155 plakalı yolcu otobüsü Yenidoğan Kavşağı'na geldiğinde kontrolden çıkarak yoğun sağındaki şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen otobüste sıkışan yaralılar, AKS ekiplerince kurtarılarak ambulanslara alındı. Kazada yaralanan 28 kişiden 20’si Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine, diğer 8 yaralı ise ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Söke-Milas karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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