Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Söke’de turist kafilesini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı

Söke’de turist kafilesini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı

- olay yerinden görüntüler

Acil Servis Trafik Işığı Turist Kafilesi 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri 

-- şoförün çıkarılışı ve yaralılar detay

( AYDIN ) AYDIN

- Söke-Milas Karayolu üzeri Sarıkemer kavşağında meydana gelen feci kaza ucuz atlatıldı. Turist kafilesini taşıyan özel bir tur şirketine ait midibüsün şoförü ağır olmak üzere, araçta bulunan 3 turist de yaralandı. Aydın'ın Söke ilçesinde Sarıkemer Mahallesi kavşağında turist kafilesini taşıyan 72 BC 123 plakalı Aydın A. yönetimindeki midibüsün lastiği patladı. Midibüs önce yol kenarında bulunan trafik ışığı direğine çarptı. Dev direği yerinden söken ve deviren midibüs, bir süre ilerledikten sonra durabildi. Olay yerinde Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri tedbir alırken, 112 acil servis ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale etti. Aracın şoförü Aydın A. şoför mahalline sıkışırken, yapılan çalışma sonrasında çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şoför Aydın A. ve midibüste bulunan diğer yaralı 3 turist, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayı hafif yaralarlar atlatan diğer turistlerin tedavileri, olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta yapıldı. Turist kafilesini taşıyan midibüsün Kuşadası’ndan yola çıktığı ve kafileyi Bodrum Havaalanı'na götürdüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı