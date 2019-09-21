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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Söke'de traktörler için reflektör kampanyası - AYDIN Video

Söke'de traktörler için reflektör kampanyası - AYDIN Video

- Reflektörlerden görüntü - Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu'nun konuşması - Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri'nin konuşması - Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu'nun tarım aracına reflektörü monte etmesiSöke'de traktörler için reflektör kampanyasıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde traktör ve tarım araçlarına yönelik reflektör kampanyası başlatıldı.Özellikle pamuk hasat sezonu öncesinde karayollarında meydana gelen traktör ve tarım makinaları kazalarının önlenmesi için farkındalık yaratmak üzere düzenlenen kampanya Bağarası Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı.Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, yaptığı açıklamada küçük görülen reflektörün can ve malı koruyan kritik bir parça olduğunu belirterek, "Buradaki reflektörleri, çiftçilerimiz bunları almaya gücü olmadığından değil bir farkındalık yaratmak için dağıtılıyor. İçişleri Bakanlığımız bu yılı 'trafik kazalarını azaltma' yılı olarak ilan etti. Emniyet kemeri ile ilgili kampanya sürerken bu kampanyaya ilave olarak reflektör kampanyamızı yürütüyoruz." dedi.
Söke nüfusunun yarısından fazlasının geçimini tarımla sağladığını belirten Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri de, "Söke’de 4 bin 300 traktör, 180 pamuk hasat makinası bulunmaktadır. Tarım arazileri yoğun olarak Söke - Milas Karayolu üzerinde bulunuyor. Hasat sezonunda tarımsal faaliyetlerin arttığı dönemde tarım araçlarının güvenli kullanılması, gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından etkinlik alanında bulunan römork ve traktörlere reflektör takıldı.

Karayolları Tarım Farkındalık Farkındalık Yaratma 

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