Söke'de soya küspesi yüklü tır devrildi - AYDIN

- Devrilen tırdan görüntüler - Yere dökülen soya küspelerinden detaylar - Kaza mahalline ait görüntüler Aydın 'da devrilen tırın sürücüsü yaralandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.Söke'den Milas istikametine seyreden Aydemir K. yönetimindeki 48 U 9636 plakalı balık yemi yapımında kullanılan soya küspesi yüklü tır, Yenidoğan Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yan yattı.Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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