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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Söke'de soya küspesi yüklü tır devrildi - AYDIN

Söke'de soya küspesi yüklü tır devrildi - AYDIN

- Devrilen tırdan görüntüler - Yere dökülen soya küspelerinden detaylar - Kaza mahalline ait görüntüler Aydın 'da devrilen tırın sürücüsü yaralandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.Söke'den Milas istikametine seyreden Aydemir K. yönetimindeki 48 U 9636 plakalı balık yemi yapımında kullanılan soya küspesi yüklü tır, Yenidoğan Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yan yattı.Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık Ekipleri Trol 

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