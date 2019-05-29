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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Söke'de 'Çevre Günü' etkinliği - AYDIN

Söke'de 'Çevre Günü' etkinliği - AYDIN

Söke'de "Çevre Günü" etkinliği - AYDIN - 5 Haziran Dünya Çevre Günü - Söke'de "Çevre Günü" etkinliği - Bando takımının gösterisi - Çocukların oyunlarından görüntü - Etkinlikten detaySöke'de "Çevre Günü" etkinliğiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Söke Belediyesince Yenikent Zeytindalı Parkı'nda gerçekleştirilen programda, öğrencilerin atık malzemelerden hazırladığı eşyalar sergilendi.Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.Halk oyunları gösterisinin ardından fidan dağıtıldı.

Yarış Öğrenciler 

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