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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sokaktaki kediler üşümesin diye lastiklerden kedi evi yaptı Haberi

Sokaktaki kediler üşümesin diye lastiklerden kedi evi yaptı Haberi

Kedi evlerden görüntü

Kış Mevsimi Şahit 

-kedilerden görüntü
-çocuklardan görüntü
-Hamid Bülbül ve Adem Bülbül açıklama
-detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Kargı ilçesinde bir vatandaş kış mevsimin kendini göstermesiyle birlikte sokak kedilerinin üşümemesi için eski araç lastiklerinden kedi evi yaptı. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte çocuklarının mahallede beslediği kedilerin üşüdüğünü gören Adem Bülbül isimli vatandaş, eski araba lastiklerini toplayarak kedilere barınak yaptı. Mahallenin çeşitli noktalarına koyduğu barınaklara kedi evi adını veren çocuklar ise kedilerin artık ıslanmayarak üşümeyecekleri için mutlu oldular. Kar yağmadan önce babasının kediler için ev yaptığını dile getiren Hamid Bülbül, “Babam kedilere ev yaptı. Mahalleye dağıtacağız. Artık kedilerimiz üşümeyecek” dedi.
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sokakta yaşayan kedilerin yaşadıkları zorluklara şahit olduğunu dile getiren Adem Bülbül, "Çocuklarla birlikte böyle pratik bir yola başvurduk. Yapımı çok kolay. Bunlardan daha çok yaparak mahallenin birçok bölümüne koyarak kedilerin üşümemesine katkıda bulunacağız" dedi.

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