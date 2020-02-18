Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Sokakta yaşayan Hasan Maden'in hayatı değişti İzle

Sokakta yaşayan Hasan Maden'in hayatı değişti İzle

- Hasan Maden'in açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- Ankara'da sokakta yaşayan ve sosyal medyada paylaşılan videosunda 'Benim de bir yerde hayatım değişecek' diyen Hasan Maden'in hayatı değişti. Sosyal medyada görüntülerinin yer almasın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin'in talimatı ile tedavisi yapılan ardından da işe yerleştirilen Hasan Maden duygularını dile getirdi. Hasan Maden kendisi gibi sokaklarda bir çok Hasan olduğuna dikkat çekerek kendisine yardımcı olan kurumlara ve kişilere teşekkürlerini iletti. (BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı