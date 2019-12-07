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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sokakta oynayan küçük kızı köpek ısırdı

Sokakta oynayan küçük kızı köpek ısırdı

Küçük çocuğun hastaneye getirilişi

İlk Müdahale Hastane Küçük Kız Köpek Sağlık Ekipleri 

-hastaneden detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta köpek ısırması sonucu ayağından yaralanan küçük kız tedavi altına alındı SİVAS

- Sivas’ta köpek ısırması sonucu ayağından yaralanan küçük kız tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 104. Sokak'ta meydana geldi. S.Y. isimli 11 yaşındaki çocuk sokakta oynadığı sırada köpek ısırdı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri köpeğin küçük kızı sağ bacağından ısırdığını tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından küçük kız Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken köpeği ve sahibini bulmak için çalışma başlatıldı.
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