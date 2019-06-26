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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sokakta oturan kadının elindeki telefonu çaldı, ev hapsi aldı

Sokakta oturan kadının elindeki telefonu çaldı, ev hapsi aldı

Zanlının adli tıptan çıkışı

( ADANA )- Adliyeye sevk edilen zanlı, ev hapsi cezası verildi ADANA

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- Adana’da evinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Olaydan 2 saat sonra yakalanan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51225 Sokakta meydana geldi. Kızıyla birlikte evinin önünde oturan Nadire T.’nin (55) yanına sessizce yaklaşan bir kişi, elindeki telefonu alarak kaçmaya başladı.
Şahsın arkasından koşan Nadire T.’nin kızı Dursun G. (37), şahsı pantolonundan yakaladı ancak kapkaççı kendini kurtararak olay yerinden kaçtı. Annesinin telefonunu çalan şahsın yüzünü gören Dursun G., ihbar üzerine olayın yaşandığı sokağa gelen polislere eşkal bilgisi verdi. Verilen eşkale göre çevrede araştırma yapan polis, şüphelinin Muhammed A. (23) olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda, olaydan 2 saat sonra Muhammed G. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na getirilen Muhammed A. basın mensuplarına, “Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük sanki" diyerek tepki gösterdi. Çalınan cep telefonu, sahibine teslim edilirken, Muhammed A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.
(ANL-
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