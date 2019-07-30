Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sokakta doğum yapan köpeğe vatandaşlar yardım etti - BALIKESİR Haberi

Sokakta doğum yapan köpeğe vatandaşlar yardım etti - BALIKESİR Haberi

- Detaylar - Köpeğin Sahibi Haydar Sağıroğlu ve vatandaşlardan Zeynep Karapınar'ın konuşmasıSokakta doğum yapan köpeğe vatandaşlar yardım ettiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Altıeylül ilçesinde sokakta doğum yapan terrier cinsi köpeğin yardımına vatandaşlar koştu.Sahibi Haydar Sağıroğlu'nun Kurtdereli Heykeli mevkisinde gezdirdiği "Coni" isimli köpeği, bir anda doğum yapmaya başladı.
Köpeğin doğurduğunu gören vatandaşlar yavruların ölmemesi için annesinden emzirmeye çalıştı.İlk önce 4 yavru doğuran köpek bir süre sonra bir yavru daha dünyaya getirdi.Vatandaşlar, coni ve yavrularının sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye getirdi, daha sonra mama alarak besledi.Köpeğin sahibi Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Coni'nin tüylerini kestirmek için veterinere götürdüğünü belirterek, "Yolda yürürken bir anda çevremdeki insanlar köpeğin doğurduğunu söylediler. Hamile olduğunu biliyordum ama ne zaman doğum yapacağını tam bilmiyordum." diye konuştu.
Vatandaşlardan Zeynep Karapınar da doğum anına denk gelmediğini ama yavrular doğduktan sonra yardıma koştuğunu dile getirerek, "İnsanlar bir anda koşturmaya başladı.
O esnada köpeğin doğum yaptığını gördük. Şimdi de bir yavrunun annesinin emmesi için yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.Köpek ve yavruları, vatandaşların müdahalesinin ardından sahibi Sağıroğlu tarafından götürüldü.

Köpek Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı