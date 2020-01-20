Sokakta çiğköfte şöleni Haberi

-Restorant işletmecisi Mehmet Güçtekin ve vatandaşların konuşması

-köfteyi havaya atarak şov yapması

-genel detay



( ŞANLIURFA ) - Şanlıurfalılar çiğköfteyi sokakta yoğurdu- Sokakta yoğrulan çiğköfte ilgi odağı oldu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da soğuk havayı aldırış etmeden sokakta yoğrulan çiğköfte vatandaşların ilgi odağı oldu. Şanlıurfa'nın zengin mutfak kültüründe önemli bir konuma sahip olan “Çiğ köfte” den geleneği devam ediyor. Restauran sahibi Mehmet Güçtekin, dikkat çekmek için iş yerinin önünde, yağışlı ve soğuk havayı aldırış etmeden çiğ köfte şöleni düzenledi.

Sokakta yoğrulan çiğ köfte vatandaşların ilgi odağı oldu. Kaldırım üzerine kurulan masada vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulunuldu. “Çiğköfte şöleni yapıyoruz” İş yeri sahibi Mehmet Güçtekin, "Gerek yöresel gerekse kültürel olarak ilgi ve alaka çok oluyor. Bizde hafta sonları çiğ köfte yapmaya karar verdik. yarı yıl tatilini fırsat bilerek çiğköfte şovuna başladık. daha çok havalarında soğuk olmasından dolayı çiğ köfte daha da farklı olmuş oluyor. Yerli halkımız zaten çiğ köfte yapmayı biliyor, yabancı turistlerinde görmesini istedik böyle bir hizmete başladık. Her hafta sonu çiğköfte şölenimiz var. Halkımızın çok yoğun ilgisi oluyor. Havalar soğuk biberimiz de acı halkımız bunu yiyerek gönüllerini ısıtıyorlar. Kültürümüzü tanıtmak için bir nebzede olsa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü en güzel şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapmaya hazırız“ dedi.

Vatandaşlar ise soğuk havada çiğ köftenin acısıyla ısındıklarını belirtti.





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