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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sokakta başlayan kavga, hastanede devam etti

Sokakta başlayan kavga, hastanede devam etti

Hastane önündeki arbeden görüntü

( BURSA ) BURSA

Hastane Özel Güvenlik Kalaba Alabalık Arbede 


- İki grup atasında sokak üzerinde kavga çıktı. Kavga eden gruplar hastane acilinde karşılaşınca ortalık karıştı. Olaya karışan 4 şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Olay, Bursa'nın İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa edilen kavgada bir şahıs darp neticesi yaralanırken, özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs hastanede tedavi edildiği sırada iki grup tekrar hastane acilinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında laf atışmasıyla başlayan gerginlik yerini kavgaya bıraktı. Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri kavgayı ayırmaya çalışsa da iki grubun kalabalık olması nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden şahıslara müdahale ederek ayıran ekipler, olayla ilgili 4 şahısı gözaltına aldı.Başka kavganın meydana gelmemesi için hastanede güvenliği üst seviyeye çıkartıldı.
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