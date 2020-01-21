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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Sokakları türkülerle temizledi

Sokakları türkülerle temizledi

Belediye temizlik görevlileri

Sosyal Medya Rekor Kamera Yağan 

-türkü söyleyen görevli
-çay ikramı

( KIRŞEHİR )- Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış, gece mesaisindeki personele çay ikramı yaptı KIRŞEHİR

- Kırşehir Belediyesi temizlik işlerinde görevli personelin sokaklarda temizlik yaparken türkü söylemesi Kırşehir'de sosyal medyada en çok paylaşılan video oldu. Dün Kırşehir'de akşam saatlerinde şiddetini arttırarak yağan kar sonrası Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri personeli sokaklarda çöp alıp ana caddeler üzerinde buzlanma olmaması için tuzlama ve temizleme çalışmaları yaptı. Şehirde çöpleri toplarken türkü söyleyen temizlik işleri görevlisi Yusuf Türkmen bir yandan çöpleri alıp öte yandan da arkadaşının çektiği kameraya türkü okudu. Türküsü sosyal medya hesaplarında yayınlanan Türkmen’in videosu paylaşım rekorları kırdı. Temizlik işçilerinin gece mesailerinde soğuk havanın etkisini azaltmak için Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış, Cacabey Meydanı'nda toplanan görevlilere çay ikramında bulundu. Satılmış, "Kırşehir Belediyesi olarak şehir merkezi ile birlikte mahallelerde temizlik ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Görevli personelimizi de koordine ederken onlara talimatlar yağdırmak yerine yanlarında olarak onlarla anı yaşamayı kendimize görev biliyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımızda hava şartlarına aldırmadan görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar"dedi.
Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Kırşehir'de 3 vardiyalı şekilde çalışıyor.
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