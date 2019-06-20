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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sokakları dans ederek temizleyen işçinin renkli anları kamerada İzle

Sokakları dans ederek temizleyen işçinin renkli anları kamerada İzle

Sokakları temizlemesi

( İSTANBUL )- Esenler’de temizlik işçisinin renkli anları kameraya yansıdı İSTANBUL

Temizlik İşçisi Kamera 


- Esenler’de temizlik işçisi olarak görev yapan Ramazan Yiğit, sokakları dans ederek temizliyor. Temizlik işçisinin sokakları pırıl pırıl yaparken bir yandan da dans ettiği o renkli anlar kameralara yansıdı. Esenler Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ramazan Yiğit, işini ne kadar severek yaptığını herkese gösteriyor. Esenler sokaklarında eline aldığı hortumuyla sokakları adeta dans ederek temizliyor. Temizlik işçisinin sokakları pırıl pırıl yaparken bir yandan da dans ettiği o renkli anlar kameralara yansıdı.
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