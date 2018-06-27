Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sokaklar göle döndü, çok sayıda araç suda kaldı

Sokaklar göle döndü, çok sayıda araç suda kaldı

araçlardan detay

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Akalan Sudan Şehir İçi 

-yağıştan detaylar
-sulardan detaylar
-vatandaşlarla yapılan röportajlar
-mahsur kalan sürücülerden detaylar

( TEKİRDAĞ )- Şiddetli yağışlar sonucu araçlar sular altında kaldı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da akşam saatlerinde birden bastıran şiddetli yağmur trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken, sürücüler yollarda mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonucu bazı vatandaşlar, iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Yolda seyir halinde yağmura yakalanan araç sürücüleri araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı. Sürücüler sular altında kalan araçlarını kendi imkanlarıyla sudan çıkartmaya çalıştı. Yolda mahsur kalan sürücülerden Hakan Yılmaz, “ Resmen falaket, aracım suda kaldı nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Bakalım zararımız ne kadar olacak” açılmasında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Teröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik OperasyonTeröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik Operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı