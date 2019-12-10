Sokak ve yaban hayvanlarına şefkat eli İzle

-hayvanlara yem dağıtılması

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( VAN ) VAN



- Van Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanlarını unutmadı.Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokak ve yaban hayvanlarının kış aylarındaki yiyecek ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmamaları için yemekhanesi olan okullarda, iş yerlerinde ve bazı kamu kurumlarında toplanan artık yemekler, kent kırsalında belirlenen 5 farklı noktaya dağıtılıyor. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden günlük olarak alınan 100 kilogram mama, 18 farklı noktada besleme odaklarına ve Sıhke Gölü civarında hayvanseverler tarafından yapılan derme çatma kulübelere bırakılıyor.Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin günübirlik hayvanlara yem bıraktığına şahit olduklarını belirten İsa Baran isimli hayvansever, “Duyarlılıklarından dolayı Van Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu sayede sokak hayvanları aç kalmıyor. Bu hayvanlara çok güzel bakılıyor. Sadece beslenmeleri değil, hayvanların tüm ihtiyaçları düşünülüyor. Ancak her şeyi de belediyelerden beklememek lazım. Bizlerin de bu noktada daha duyarlı davranması gerekir” dedi.

Yine çalışma kapsamında yaban hayvanları için Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Gölü kıyısına yem bırakan ekipler, yapılan çalışmaların kar örtüsü tamamen kalkana kadar devam edeceğini belirttiler. Düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediklerini belirten Cüneyt Yakut, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak topladığımız artık yemeklerle israfın da önüne geçiyoruz.Çünkü bu yemekleri günlük olarak hayvanlara vermediğimizde çöpe gidiyor. Bizler günlük olarak bu yemeklerin yanı sıra Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizden aldığımız yem ve mamaları odak dediğimiz noktalara bırakıyoruz. Bu sayede hem yaban hayvanları hem de sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyoruz” diye konuştu.





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