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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sokak satıcıları adliyeye sevk edildi

Sokak satıcıları adliyeye sevk edildi

Polis ekiplerinden görüntü

Amfetamin Bonzai Metamfetamin Şafak Operasyonu 

-Şahıslardan görüntü
-Emniyetten görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 fark adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. İş yeri ve ikametlere düzenlenen operasyonda A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E., ve M.A., gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü. Burada işlemleri tamamlanan 5 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan operasyonda 158 gram bonzai maddesi ile 1 gram metamfetamin ele geçirilmişti. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. (CK-MFT-
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