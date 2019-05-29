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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen şüpheli adliyede - BURSA Haberi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen şüpheli adliyede - BURSA Haberi

Sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen şüpheli adliyede - BURSA - Şüphelinin adliyeye getirilmesi - DetaylarSokak röportajında "kafa keseceğim" diyen şüpheli adliyedeBURSA (AA) - Bursa 'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajındaki sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alınan A.A.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.
Suriye uyruklu A.A.F. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüpheli 26 Mayıs'ta emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Sosyal Medya Sokak Röportajı Trol 

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