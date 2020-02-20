Sokak ortasındaki kız kavgasına tokatlı tepki kamerada İzle

-Vatandaşın kızlardan birine tokat atması

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( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 kızın kavgasına bir vatandaş tokatlı atarak tepki gösterdi. Ortahisar ilçesindeki Uzunsokak mevkinde dün meydana gelen olayda iki kız sözlü olarak tartışmaya başladı.

Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bırakırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. O esnada bir vatandaş kavga eden kızlardan birine tokat attı. Tokat yiyen kız, "Ben bir şey yapmadım" derken, vatandaş ise, "Defol, bir daha burada bağırıp çağırmayacaksın" dedi.

O anlar cep telefonuna yansırken, görüntüleri çeken bir vatandaşın, "Uzunsokak'ta süper bir kız kavgası" diyerek kavgayı yorumlaması pes dedirtti. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı tokat yiyen kız ise yere düşen telefonunu alarak, "O adam buraya gelsin" diye bağırdı.



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