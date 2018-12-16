Sokak ortasındaki cinayetin sebebi alacak verecek meselesi çıktı İzle

-güvenlik kamerası

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te iş yerine gelen şahıs ile tartışan tesisatçının sokak ortasında sırtından vurularak öldürülmesi ile ilgili olayının sebebinin alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Gaziantep'in Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi üzerinde 20 metre aralıklarla 2 ayrı iş yeri bulunan tesisatçı Abbas Y (30), iş yerine gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yaşadığı tartışmanın ardından sokak ortasında sırtından vurulmuştu. Diğer dükkanına koşarak gitmeye çalışan Abbas Y, 10 yaşındaki bir çocuğun gözü önünde yere yığılmış, bir süre sonra kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede ise olayın failinin A.A olduğunu belirledi. Ölen Abbas Y'nin amcası olan Ahmet Y'nin katil zanlısı A.A'dan borç para aldığı ve ödeyemediği ortaya çıktı. Ahmet Y'nin borcunu ödeyememesi üzerine devreye ölen Abbas Y'nin babası Zeki Y'nin araya girdiği ve kardeşine ait bir evin satılığa çıkarıldığı belirlendi. Olay günü ise A.A'nın, Ahmet Y'den alacağı parayı tahsil edebilmek için Zeki Y'nin iş yerine geldiği, iş yerinde bulunan Abbas Y'den alacağını istediği ileri sürüldü.Abbas Y'nin ise A.A'ya ev satılacağını bir kaç gün daha zaman vermesini istediği, A.A'nın ise borcun çok geciktiğini söyleyerek istenilen zamanı veremeyeceğini söylemesi üzerine kavganın çıktığı iddia edildi. Olayda ölen Abbas Y'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edilirken, olayın ardından kayıplara karışan A.A'yı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

