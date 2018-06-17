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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla böyle çatıştılar: 3 yaralı Haberi

Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla böyle çatıştılar: 3 yaralı Haberi

silahlı kavga anları

Hastane Silahlı Kavga Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-silahla karşılıklı ateş edilmesi

( ŞANLIURFA )- Kavgada 3 kişi yaralandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki aile arasında yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Büyükkaplan ve Yıldız aileleri aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Zine ile Basri Büyükkaplan ve ismi öğrenilemeyen karşı taraftaki aileden bir kişi yaralandı. Kavga anı ise saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Nizip'teki hastanelere kaldırılırken olay yerine giden polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. (Şİ-SD-
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