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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçtı

Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçtı

hastane detayı

İlk Müdahale Polis Hastane Yaralı Kadın 

-yaralı kadının sedyede getirilişi
-olay yeri

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bayan sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Hülya Ü. Bursa'ya sevk edildi. Alınan bilgiye göre, olay Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Hülya Ü ile henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs sokak ortasında tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışma sonucu şahıs bayanı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Hülya Ü. ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hülya Ü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. . Polis, her yerde olayı gerçekleştiren şahsı arıyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (SA-İHS)
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