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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak ortasında tartıştığı adamın boğazını keserek öldürdü

Sokak ortasında tartıştığı adamın boğazını keserek öldürdü

Yerdeki ceset

Cenaze Arabası Cenaze Kalaba Alabalık Alacak Verecek Meselesi 

-Kalabalık
-Polis arabası
-Üstü örtülü ceset
-Suriyeliler
-Polisin kalabalığı dağıtması
-Ölen şahsın eşinin ağıtları
-Cenaze arabası
-Cesedin cenaze arabasına bindirilmesi

( MERSİN )- Tarsus'ta bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Suriyelinin boğazını ekmek bıçağıyla kesip öldürdü- Olaydan sonra kaçan zanlı polis tarafından yakaladı MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Suriyeliyi sokak ortasında boğazını keserek öldürdü. Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi 3149. Sokakta meydana gelen olayda, Hikmet S., Suriye uyruklu 38 yaşındaki Faysal Almarati ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hikmet S. yanındaki ekmek bıçağıyla Almarati’nin boğazını kesti. Almarati olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı suç aleti bıçağı atarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayın ardından Hikmet S.’yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlının sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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