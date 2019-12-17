Sokak ortasında taciz kamerada

Edinilen bilgiye göre, bir kadın polise, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yolda yürüyen elle taciz edildiği şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şahsın kimliğini belirleyerek çalışma başlattı. Şüpheli İ.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Görüntülerde, İ.B., yolda yürüyen ve telefon görüşmesi yapan kadının yanına hızla gelerek elle tacizde bulunuyor. Polisteki ifadesinin ardadan adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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