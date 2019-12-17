Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Sokak ortasında taciz kamerada

Sokak ortasında taciz kamerada

Kütahya'da bir kadına elle tacizde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadın Polis Akalan Kamera Telefon Görüşmesi Harekete Geç 


Edinilen bilgiye göre, bir kadın polise, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yolda yürüyen elle taciz edildiği şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şahsın kimliğini belirleyerek çalışma başlattı. Şüpheli İ.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Görüntülerde, İ.B., yolda yürüyen ve telefon görüşmesi yapan kadının yanına hızla gelerek elle tacizde bulunuyor. Polisteki ifadesinin ardadan adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı