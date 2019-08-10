Sokak ortasında sopalı saldırıda kanlar içinde kalıp bayıldı Haberi

-sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Sedyeye alınarak ambulansa konulması

-Ambulansın hastaneye gidişi

-Polisin gözaltına aldığı bir kişinin polis aracında görüntüsü

-Polis ekipleri



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da sokak ortasında sopalı saldırıya uğrayan bir kişi kanlar içinde kalarak bayıldı. Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevyeri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki E.Y., 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan şahıs sokak ortasında olduğu yere yığılıp bayıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan E.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

