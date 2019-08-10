Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sokak ortasında sopalı saldırıda kanlar içinde kalıp bayıldı

Sokak ortasında sopalı saldırıda kanlar içinde kalıp bayıldı

Yerde baygın halde yatan emre yiğit

Polis Aracı Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Sedyeye alınarak ambulansa konulması
-Ambulansın hastaneye gidişi
-Polisin gözaltına aldığı bir kişinin polis aracında görüntüsü
-Polis ekipleri

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da sokak ortasında sopalı saldırıya uğrayan bir kişi kanlar içinde kalarak bayıldı. Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevyeri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki E.Y., 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan şahıs sokak ortasında olduğu yere yığılıp bayıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan E.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı