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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

Sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 kişinin aracından inen gencin 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 14.00 sıralarında Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi, otomobilinden inen Mete Y. İsimli vatandaşın yanına yaklaşarak, ateş açmaya başladı.
Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Mete Y. sürünerek aracının arkasına saklanırken, şahıslar yaralı vatandaşın yere düşürdüğü telefonu fırlatarak kırdı. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mete Y., Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Mete Y. Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Öte yandan, o anlar caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda şahısların, bir anda aracından inen Mete Y.’ye doğru koşuğu görülüyor. Şahıslardan birisi tabanca ile Mete Y.’nin ayaklarına doğru ateş ediyor. Ayağından yaralan Mete Y. sürünerek aracının arkasına saklanıyor. Bu sırada şahıslardan birisi daha Mete Y.’ye ateş ederek yere düşürdüğü telefonu alıyor. Daha sonra koşmaya başlayan şahıslar Mete Y.’nin telefonunu yere atarak kırıp olay yerinden uzaklaşıyor.
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