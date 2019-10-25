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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Mermi Saldırı 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Polisten görüntü
-Boş kovandan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir kişi sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisinde yürüyen A.S.Ş. (34), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Karanlık sokak içerisinde silahlı saldırıya uğrayan A.S.Ş., isimli kişinin bacağına tabancadan çıkan 2 adet mermiden biri isabet etti. Bacağından yaralanan kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.S.Ş’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
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