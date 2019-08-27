Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

-- Olay yeri genel

-- Ambulansa alınışı



( İSTANBUL )-Yaralı şahıs kanlar içinde ambulansı bekledi İSTANBUL



- Ataşehir’de husumetli iki kişi arasında başlayan kavga kanlı bitti. Hasmının kurşunlarına hedef olan şahıs, mermilerden biri bacağına isabet edince kanlar içinde kaldı. Boğuşmanın sürmesi üzerine silahlı saldırgan geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı. Ataşehir Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde, daha önceden husumetli oldukları öne sürülen iki kişi tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri, üzerindeki silahı çekerek 4 el ateş etti. Mermilerden biri, hasmının bacağına isabet edince, kurşunların hedefi olan şahıs bir anda kanlar içinde kaldı. Buna rağmen boğuşmanın devam etmesi üzerine silahlı saldırgan, geldiği araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde yerde kalan şahıs ise olayın yaşandığı marketin önünde ambulansın gelmesini bekledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, olanları korkulu gözlerle izledi. Ambulansın olay yerine gelmesiyle sedyeye alınan şahıs, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

