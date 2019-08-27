Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

- Şahsın market önünde ambulans bekleyişi

Market Silahlı Saldırgan Silahlı Kavga Mermi 

-- Olay yeri genel
-- Ambulansa alınışı

( İSTANBUL )-Yaralı şahıs kanlar içinde ambulansı bekledi İSTANBUL

- Ataşehir’de husumetli iki kişi arasında başlayan kavga kanlı bitti. Hasmının kurşunlarına hedef olan şahıs, mermilerden biri bacağına isabet edince kanlar içinde kaldı. Boğuşmanın sürmesi üzerine silahlı saldırgan geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı. Ataşehir Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde, daha önceden husumetli oldukları öne sürülen iki kişi tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri, üzerindeki silahı çekerek 4 el ateş etti. Mermilerden biri, hasmının bacağına isabet edince, kurşunların hedefi olan şahıs bir anda kanlar içinde kaldı. Buna rağmen boğuşmanın devam etmesi üzerine silahlı saldırgan, geldiği araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde yerde kalan şahıs ise olayın yaşandığı marketin önünde ambulansın gelmesini bekledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, olanları korkulu gözlerle izledi. Ambulansın olay yerine gelmesiyle sedyeye alınan şahıs, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Mali'deki Otel Baskınından İlk KarelerMali'deki Otel Baskınından İlk Kareler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı