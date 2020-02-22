Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü



- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki şahsın sokak ortasında tartışmasında kan aktı. Olayda Mustafa D. isimli şahıs Hüsnü Balmumcu'yu silahla yaraladı. Ağır yaralanan Balmumcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Manisa'nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Keçeciler Sokak üzerinde meydana gelen olayda aralarında husumet olduğu iddia edilen Mustafa D. ve Hüsnü Balmumcu karşılaştı. Mustafa D. yanındaki tabanca ile Hüsnü Balmumcu'yu bacağından vurarak ağır yaraladı. Olay yerine intikal eden polisler Mustafa D. ve yanında bulunan genç bir kadını gözaltına alırken Hüsnü Balmumcu kanlar içinde yerde kaldı. Uzun süre ambulans bekleyen Balmumcu olay yerine gelen acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Balmumcu burada hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken hastaneye kaldırılan yaralı şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın yaşandığı bölgede olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.



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