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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

- Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Boş kovandan görüntü

Hastane Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Olay yeri inceleme polislerinden görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler
-Boş kovandan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da sokak ortasında meydana gelen silahlı kavgada pompalı tüfekle başından vurulan 25 yaşındaki Sebahattin Narin hayatını kaybetti. Olay, saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Haşim Dalgıç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir S. ile Sebahattin Narin (25) tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Abdülkadir S. pompalı tüfekle Sebahattin Narin’e ateş açmaya başladı.
Narin ise tabanca ile ateş açarak Abdülkadir S.’ye karşılık verdi. Birbirlerine karşılıklı ateş açtıkları sırada Sebahattin Narin başından vurularak ağır yaralandı. Narin çevredeki vatandaşlar tarafından özel hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Narin yaşamını yitirdi. Narin’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Abdülkadir S. ise sokak arasında elinde pompalı tüfeği ile kaçtığı sırada, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine yakalandı. (CNK-
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