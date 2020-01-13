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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak ortasında silahla kadını rehin alan şahıs böyle teslim oldu

Sokak ortasında silahla kadını rehin alan şahıs böyle teslim oldu

- Olay yerinden polis ve sağlık ekipleri detay

Sağlık Ekibi Müdür Yardımcısı Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Şüpheli H.Ç.'nin sokak ortasında başına silah dayayarak E.Y.'yi rehin alma anları
-- Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nevzat Uğurer'in olay yerindeki ikna çabaları ve şüphelinin silahını vererek teslim olması
-- Rehin alınan kadının ambulansa bindirilmesi
-- Çevreden detaylar

( BURSA )- Aralarında alacak verecek meselesi olan kadını tabancayla rehin aldı BURSA

- Bursa'da bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olan kadını yol ortasında başına silah dayayarak rehin aldı. Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, emniyet müdür yardımcısının devreye girmesiyle ikna olarak teslim oldu. Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan E.Y. ile H.Ç. yolda karşılaştı. Kısa süre tartıştıktan sonra H.Ç. belinden çıkardığı silahı E.Y.'nin başına dayayarak kendisini sokak ortasında rehin aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, uzun soluklu ikna girişimi olay yerine gelen Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nevzat Uğurer ile son buldu. Şüpheli H.Ç. elindeki silahı Uğurer'e teslim ederek polis ekiplerine teslim oldu. O anlar ise kameralara an be an yansıdı. Uzun süre rehine olarak tutulan E.Y, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyete götürülen H.Ç.'nin ise sorgusu sürüyor. (HG-MŞ)
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