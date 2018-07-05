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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sokak ortasında satırla yaralandı

Sokak ortasında satırla yaralandı

Ambulansın hastaneye gelmesi

Acil Servis Polis Hastane Arbede Sağlık Ekipleri 

-Yaralı şahsın sedye ile acil servise alınması
-Olayda kullanılan satır ve bıçak
-Polisin olay yerinde inceleme yapması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında satırla yaralandı. Olay, Seki Çeşme Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A.A. (42) ile M.Ö. (39) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasında arbede yaşanırken, M.Ö. elinde bıçakla kaçmaya başladı.
N.A.A. da evinden aldığı satırla şahsı kovaladı. N.A.A, Mehmet Akif Ersoy Lisesi önünde yakaladığı M.Ö’yü satırla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. M.Ö, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli N.A.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre, N.A.A'nın kendisinden habersiz şekilde evinde bulunduğunu gördüğü M.Ö. ile kavga ettiği, sonrasında M.Ö'nün evde kaçarak uzaklaşmaya çalışırken olayın meydana geldiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MD-FM-
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