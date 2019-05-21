Sokak ortasında sandalyeler havada uçuştu



- Çorlu’da iki kişi arasında nedeni belirlenmeyen bir tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalyelerle saldırması ise kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da Cumhuriyet Meydanı Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerine eşi ve bebek arabasındaki çocuğu ile yürüyen bir kişi kaldırımdaki bir başka kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın aniden alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Kaldırımda bulunan onlarca kişinin gözleri önünde yaşanan olay kaldırımdaki vatandaşların araya girmesi ile sona erdirildi. Kavgaya karışan kişiler ayrı yönlere giderek olay yerinden ayrıldı.

