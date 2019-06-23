Sokak ortasında ölümüne kavga Haberi

-Guruptan görüntüler

-Şahısların bir birine saldırması

-Şahıslardan bazılarının yerde dövülmesi

-Şahısların kaçması

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Bir birini öldüresiye dövdüler ADIYAMAN



- Adıyaman’da, iki gurup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Gençlerin öldüresiye kavgası kameralara saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı karşı tarafında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken gençler bir birine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir birini öldüresiye döven gençler dakikalarca bir biriyle adeta kıyasıya mücadele etti. Yaşanılan kavga sonrasında kavga eden şahıslar polis ekiplerinin geldiğini görünce ara sokaklara girerek olay yerinden kaçtı.

